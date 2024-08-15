Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:59

Как известно, одной из причин, препятствующих подписанию мирного договора с Арменией, является существование Минской группы, созданной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для разрешения путем переговоров Карабахского конфликта. Официальный Баку предлагает Еревану совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Вначале его публично озвучил президент Ильхам Алиев. После чего Эльчин Амирбеков, спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям, заявил в интервью вашингтонской редакции «Радио Свобода», что формальное существование Минской группы является одной из причин, мешающих подписанию мирного договора.

По словам Амирбекова, для подписания мирного договора Армения должна внести изменения в свою Конституцию, исключив из нее ссылку на решение начала 90-х годов прошлого века о присоединении бывшего Нагорного Карабаха к Армении, а также совместно с Азербайджаном обратиться с просьбой о роспуске Минской группы. Но, хотя Ереван до сих пор официально не прокомментировал предложение Баку о совместном обращении в ОБСЕ, было очевидно, что после ноября 2020 года Армения не заинтересована в ликвидации Минской группы. Что вызывает у Азербайджана обоснованные подозрения в том, что Ереван по-прежнему надеется вывести в будущем обсуждение вопроса Карабаха на уровень Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. После интервью Эльчина Амирбекова, армянская служба «Радио Свобода» обратилась в МИД Армении, чтобы уточнить реакцию официального Еревана на призыв Баку и выяснить, почему Армения не заинтересована в ликвидации Минской группы. Официальная реакция МИД выглядела так: «Армянская сторона может рассмотреть вопрос продолжения Минского процесса в контексте всестороннего регулирования отношений и, прежде всего, заключения мирного договора».

Из чего со всей очевидностью вытекает, что Ереван намерен отложить роспуск Минской группы до подписания мирного договора. Что, безусловно, замедляет продвижение переговорного процесса: несмотря на отсутствие прямой связи между роспуском Минской группы и процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений, нежелание Армении пойти в этом вопросе навстречу Азербайджану указывает на стремление Еревана использовать тему роспуска Минской группы, как своеобразный козырь в переговорном процессе. Как известно, в июне этого года на обращение президента Ильхама Алиева к Армении совместно обратиться в ОБСЕ о роспуске Минской группы, официальный ответ так и не последовал. Но была реакция ряда политических и общественных деятелей Армении, однозначно определившая позицию этой страны по данному вопросу. Так, Армен Хачатрян, депутат от правящей партии «Гражданский договор», заявил, что Минская группа должна быть распущена только после подписания мирного договора. «Я думаю, что Минская группа ОБСЕ должна быть распущена, когда между Арменией и Азербайджаном будет мир, когда все вопросы будут решены и соглашение будет подписано. Только тогда мы сможем обсуждать этот вопрос, а сейчас обсуждать его точно нецелесообразно». Спикер парламента Армении Ален Симонян отметил, что необходимость обращаться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы отсутствует, как таковая.

«Говорить о Минской группе можно будет после подписания мирного соглашения. Когда договор подписан, смысл этого формата теряется. Когда мы подпишем мирное соглашение, и вопрос будет решен», - отметил Симонян. Однако еще более открыто высказался Гегам Манукян, оппозиционный депутат парламента, заявивший, что в будущем Минская группа может пригодиться Еревану для того, чтобы вернуть в международную повестку «карабахскую проблему». «Минскую группу следует сохранить, - отметил оппозиционный депутат. — Это уникальная легитимная платформа на международном уровне, и ее задача — карабахский вопрос, который, кстати, также входит в мандат Минской группы. Поскольку этот мандат существует, значит, проблема также существует. С учетом геополитических изменений и возможных изменений в отношениях между Россией и США/Западом, не исключено, что в будущем ситуация может кардинально измениться. Армения не должна отказываться от этого законного мандата».