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Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

У командира «Ахмата» сдают нервы

01:04 2971

Между командиром отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым и «военкорами» произошел конфликт.

The Insider передает, что Алаудинов обвинил, в частности, канал «Операция Z» в публикации репортажа испанского телеканала из Суджи в Курской области, где был показан уверенный контроль ВСУ над райцентром одного из районов Курской области.

В посте содержался призыв к Алаудинову высказаться на этот счет, поскольку он регулярно сообщал о контроле ВС РФ над Суджей. В свою очередь, командир «Ахмата» ответил, что у Z-блогеров «спрашивалка не выросла»: «Не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Вчера я помогал вывезти из Суджи 73 человек. Я не должен докладывать об этом каким-то петухам».

По словам Алаудинова, «таких чмошников» необходимо как минимум сажать, а максимум — расстреливать. Командир спецназа «Ахмат» заверил, что если бы такое решение было вынесено российским судом, то он бы его выполнил с удовольствием.

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