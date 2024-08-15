«А в своей стране пошел бы на такое?» Лидер оппозиции раскритиковала президента Бразилии

«…А в своей стране Лула да Силва пошел бы на такое?» - заявила Мачадо. «Выборы состоялись, и венесуэльское общество выразило мнение в очень неблагоприятных условиях, где имела место фальсификация, и все равно нам удалось победить», - добавила она.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подвергла критике предложение президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы о проведении в Венесуэле новых президентских выборов или формировании коалиционного правительства, сообщает агентство ЭФЭ.

По мнению Мачадо, «игнорирование» результатов выборов, состоявшихся в Венесуэле 28 июня, говорит о «неуважении к венесуэльцам».

Комментируя возможность формирования коалиционного правительства, Мачадо призвала «быть очень осторожными».

Ранее в четверг Лула да Силва предложил два возможных выхода из кризиса в Венесуэле после президентских выборов: проведение новых выборов или формирование коалиционного правительства, в которое вошли бы в том числе представители оппозиции.

В понедельник Мачадо призвала жителей Венесуэлы выйти на улицы 17 августа с требованием признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента.

Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.