Менендесу нашли замену

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи поручит бывшему руководителю своего штаба Джорджу Хелми исполнение обязанностей сенатора от Нью-Джерси. Данный пост занимал Роберт Менендес, который ушел в отставку, будучи осужден за коррупцию. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, о том, что Хелми займет место Менендеса, Мерфи объявит в пятницу. Этот шаг позволит сохранить в Сенате демократическое большинство (51-49) до выборов 5 ноября, когда будет избран новый президент и определится новый состав Конгресса.

В настоящее время Хелми работает в компании, занимающейся вопросами здравоохранения. Ранее он работал на сенатора Кори Букера от Нью-Джерси и бывшего сенатора Фрэнка Лаутенберга.

70-летний Менендес, деятельность которого в Конгрессе продолжалась около 30 лет, заявил, что уйдет в отставку 20 августа, после того, как 16 июля федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке признало его виновным во взяточничестве, деятельности в качестве иностранного агента и воспрепятствовании правосудию. Согласно обвинению, Менендес использовал свое влияние в Конгрессе, чтобы обеспечить выделение миллиардов долларов на помощь Египту в обмен на сотни тысяч долларов наличными, золотыми слитками и платежами за автомобили и ипотеку от трех бизнесменов.