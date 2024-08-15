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Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Трамп считает, что Харрис «может разрушить весь мир»

01:55 290

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Камала Харрис «ломает все, к чему прикасается», и «может разрушить весь мир». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию ведет телеканал ABC News.

Трамп заявил, что Харрис «сломала экономику, границу [США с Мексикой, откуда идет поток мигрантов] и, честно говоря, весь мир».

«Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — сказал Трамп.

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