Трамп считает, что Харрис «может разрушить весь мир»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Камала Харрис «ломает все, к чему прикасается», и «может разрушить весь мир». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию ведет телеканал ABC News.

Трамп заявил, что Харрис «сломала экономику, границу [США с Мексикой, откуда идет поток мигрантов] и, честно говоря, весь мир».

«Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — сказал Трамп.