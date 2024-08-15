Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию

В скоротечном мире все стремительно меняется. Вместе с миром меняемся и мы. Редакция haqqin.az представляет своей читательской аудитории новую версию сайта, с новой структурой и дизайном.

Мы продолжаем служить. Читателю! Днем и ночью, в режиме реального времени региональный сайт haqqin.az, охватывающий освещение новостей и событий в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, как и во всем мире, представляет на суд читателей новости, комментарии главных и горячих событий, аналитику, корреспонденцию и публицистику своих авторов из различных стран мира. Мы субъективны? Порой! Беспристрастны? Не всегда! Ошибаемся? Ведь мы тоже люди и имеем право на ошибки. Но мы стараемся быть искренними и правдивыми.

Главное - несмотря на трудности, невзгоды и войны, мы продолжаем работать. Значит, мы все еще живы. Верьте нам и оставайтесь с нами!