Товарищ Ким верит в победу России в «священной войне за мир»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уверен в том, что Россия победит в «священной войне за мир и справедливость». Об этом он заявил в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», - приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи.