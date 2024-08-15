Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?

В раунде плей-офф футбольных европейских клубных турниров Азербайджан в шестой раз будет представлен сразу двумя клубами. « Карабах » будет бороться за попадание в основную стадию Лиги чемпионов, а «Зиря» - Лиги конференций.

Впервые две команды в раунде плей-офф у Азербайджана были в сезоне 2009/10. В Лиге Европы за выход в групповой турнир боролись «Карабах» и «Бакы», но ни одному из клубов пройти своих соперников не удалось. «Карабах» уступил нидерландскому «Твенте» (1:3, 0:0), а «Бакы» - швейцарскому «Базелю» (1:3, 1:5).

Следующая парная попытка оказаться в группе Лиги Европы была предпринята спустя пять лет. В сезоне 2014/15 «Карабах» взял реванш у «Твенте» (0:0, 1:1) и в первый раз вышел в групповой этап. А «Нефтчи» уступил сербскому «Партизану» (2:3, 1:2).

Но уже через год впервые обе азербайджанские команды успешно преодолели раунд плей-офф. В Лиге Европы «Карабах» уверенно обыграл швейцарский «Янг Бойз» (1:0, 3:0), а «Габала» одолела по сумме двух матчей греческий «Панатинаикос» (0:0, 2:2).