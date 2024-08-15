Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
В раунде плей-офф футбольных европейских клубных турниров Азербайджан в шестой раз будет представлен сразу двумя клубами. «Карабах» будет бороться за попадание в основную стадию Лиги чемпионов, а «Зиря» - Лиги конференций.
Впервые две команды в раунде плей-офф у Азербайджана были в сезоне 2009/10. В Лиге Европы за выход в групповой турнир боролись «Карабах» и «Бакы», но ни одному из клубов пройти своих соперников не удалось. «Карабах» уступил нидерландскому «Твенте» (1:3, 0:0), а «Бакы» - швейцарскому «Базелю» (1:3, 1:5).
Следующая парная попытка оказаться в группе Лиги Европы была предпринята спустя пять лет. В сезоне 2014/15 «Карабах» взял реванш у «Твенте» (0:0, 1:1) и в первый раз вышел в групповой этап. А «Нефтчи» уступил сербскому «Партизану» (2:3, 1:2).
Но уже через год впервые обе азербайджанские команды успешно преодолели раунд плей-офф. В Лиге Европы «Карабах» уверенно обыграл швейцарский «Янг Бойз» (1:0, 3:0), а «Габала» одолела по сумме двух матчей греческий «Панатинаикос» (0:0, 2:2).
На следующий год, в сезоне 2016/17, история повторилась. «Карабах» взял верх над шведским «Гетеборгом» (0:1, 3:0), а «Габала» победила словенский «Марибор» (3:1, 0:1).
Следующего двойного участия азербайджанских клубов в раунде плей-офф пришлось ждать пять лет. В Лиге конференций сезона 2021/22 сыграли «Карабах» и «Нефтчи». Агдамская команда разобралась с шотландским «Абердином» (1:0, 3:1), а бакинская проиграла «Маккаби» из Хайфы (3:3, 0:4).
И вот уже на следующей неделе «Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с загребским «Динамо», а «Зиря» - в Лиге конференций с кипрской «Омонией». Обе команды первые матчи проведут на выезде.
Интересно, что впервые два азербайджанских клуба могут сыграть в основных стадиях двух разных евротурниров. «Карабах», если не попадет в Лигу чемпионов, окажется среди 36 участников Лиги Европы. А у «Зиря», которая впервые вышла в раунд плей-офф еврокубка, есть шанс принять участие в основной стадии Лиги конференций.