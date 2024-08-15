Трамп пообещал: у Ирана не будет ядерного оружия

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что в случае победы на президентских выборах сможет наладить отношения с Ираном.

«Надеюсь, у нас будут дружеские отношения. Может, нам удастся этого добиться, а может – нет», - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Джерси.

При этом кандидат в президенты США заверил, что не допустит разработки в Иране ядерного оружия: «При любом развитии событий, ядерного оружия у них не будет».