USD 1.7000
EUR 1.8718
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Трамп пообещал: у Ирана не будет ядерного оружия

02:43 214

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что в случае победы на президентских выборах сможет наладить отношения с Ираном.

«Надеюсь, у нас будут дружеские отношения. Может, нам удастся этого добиться, а может – нет», - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Джерси.

При этом кандидат в президенты США заверил, что не допустит разработки в Иране ядерного оружия: «При любом развитии событий, ядерного оружия у них не будет».

Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 88
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 1483
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 559
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 1673
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 826
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 1230
У командира «Ахмата» сдают нервы
У командира «Ахмата» сдают нервы
01:04 2980
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Украинские войска попытались прорваться в Белгород обновлено 00:05
00:05 32124
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
15 августа 2024, 22:55 10284
Подробности пленения россиян в Курской области
Подробности пленения россиян в Курской области
15 августа 2024, 23:20 5402
Лига конференций: «Зиря» прошла «Осиек», голкипер отбил 4 пенальти!
Лига конференций: «Зиря» прошла «Осиек», голкипер отбил 4 пенальти! И супергол Волкова; видео, обновлено 23:15
15 августа 2024, 23:15 7681

ЭТО ВАЖНО

Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 88
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 1483
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 559
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 1673
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 826
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 1230
У командира «Ахмата» сдают нервы
У командира «Ахмата» сдают нервы
01:04 2980
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Украинские войска попытались прорваться в Белгород обновлено 00:05
00:05 32124
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
15 августа 2024, 22:55 10284
Подробности пленения россиян в Курской области
Подробности пленения россиян в Курской области
15 августа 2024, 23:20 5402
Лига конференций: «Зиря» прошла «Осиек», голкипер отбил 4 пенальти!
Лига конференций: «Зиря» прошла «Осиек», голкипер отбил 4 пенальти! И супергол Волкова; видео, обновлено 23:15
15 августа 2024, 23:15 7681
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться