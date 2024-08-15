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Патрушев обрушился с обвинениями на Запад

02:56 721

Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы «лишить Россию выхода в Балтийское море» и превратить его во «внутреннее море» НАТО. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во «внутреннее море» альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — сказал Патрушев.

Кроме того, западные страны «активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море», где члены НАТО хотят увеличить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтрё, считает помощник главы российского государства.

Патрушев также обвинил НАТО в том, что специалисты Североатлантического альянса якобы принимали участие в планировании операции по вторжению ВСУ в Курскую область: «Операция в Курской области... спланирована при участии натовцев и западных спецслужб».

По его словам, страны НАТО «накачали Киев оружием», военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и якобы контролируют действия властей Украины.

Патрушев также отметил, что заявления руководства США о непричастности к событиям в Курской области «не соответствуют действительности». «Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», - утверждает Патрушев.

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