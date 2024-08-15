Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине

В России заговорили о возможности нанесения ядерного удара по Украине.

Профессор Пермского государственного университета физик Анатолий Волынцев в своем письме президенту РФ Владимиру Путину предлагает ударить ядерной мини-бомбой по Бескидскому тоннелю в Карпатах.

По его словам, бомбу мощностью в несколько килотонн нужно «осторожно» запустить по туннелю на границе Львовской и Закарпатской областей, чтобы отрезать Украину от помощи Запада.

«Новая газета» пишет, что Волынцев считает, что «назрела такая необходимость, медлить уже никак нельзя. Профессор приводит убедительные, по его мнению, аргументы в пользу того, что тактическое, или, как он говорит, «нежное и деликатное» ядерное оружие принесет нашей родине огромную пользу».