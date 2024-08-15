USD 1.7000
EUR 1.8718
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Россияне захватывают новые территории в Украине

04:06 1104

Пока армия Украины проводит Курскую операцию, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории Донецкой области. Об этом пишет Politico.

Издание публикует комментарий Ивана Секача, спикера 110-й механизированной бригады ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе Донецкой области. «Я бы сказал, что на нашем участке фронта стало хуже. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят», - сказал он.

Politico со ссылкой на DeepState пишет, что за последние 24 часа Россия захватила села Желанное и Орловка, продвинулась в Нью-Йорке, а также в районах Красногоровки, Николаевки и Журавки Донецкой области.

В Генштабе ВСУ не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что на этих участках ведутся интенсивные бои, а Киев сосредоточил усилия на Покровском направлении, сообщает издание.

Россияне захватывают новые территории в Украине
Россияне захватывают новые территории в Украине
04:06 1105
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 1424
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 2478
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 1184
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 2358
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 1412
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 1815
У командира «Ахмата» сдают нервы
У командира «Ахмата» сдают нервы
01:04 4273
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Украинские войска попытались прорваться в Белгород обновлено 00:05
00:05 33180
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
15 августа 2024, 22:55 11182
Подробности пленения россиян в Курской области
Подробности пленения россиян в Курской области
15 августа 2024, 23:20 5990

ЭТО ВАЖНО

Россияне захватывают новые территории в Украине
Россияне захватывают новые территории в Украине
04:06 1105
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 1424
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 2478
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 1184
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 2358
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 1412
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 1815
У командира «Ахмата» сдают нервы
У командира «Ахмата» сдают нервы
01:04 4273
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Украинские войска попытались прорваться в Белгород обновлено 00:05
00:05 33180
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана
15 августа 2024, 22:55 11182
Подробности пленения россиян в Курской области
Подробности пленения россиян в Курской области
15 августа 2024, 23:20 5990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться