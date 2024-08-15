Россияне захватывают новые территории в Украине

Пока армия Украины проводит Курскую операцию, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории Донецкой области. Об этом пишет Politico.

Издание публикует комментарий Ивана Секача, спикера 110-й механизированной бригады ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе Донецкой области. «Я бы сказал, что на нашем участке фронта стало хуже. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят», - сказал он.

Politico со ссылкой на DeepState пишет, что за последние 24 часа Россия захватила села Желанное и Орловка, продвинулась в Нью-Йорке, а также в районах Красногоровки, Николаевки и Журавки Донецкой области.

В Генштабе ВСУ не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что на этих участках ведутся интенсивные бои, а Киев сосредоточил усилия на Покровском направлении, сообщает издание.