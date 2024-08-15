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Лукашенко вспомнил времена, когда Беларусь «была неугодна» для России

04:15 479

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы сейчас абсолютно близкие.

«У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Тут ничего не надо придумывать, никакой конспирологии. Мы союзники – этим все сказано», – сказал белорусский лидер в интервью российским СМИ.

Глава белорусского государства обратил внимание, что в основе этих отношений лежит схожесть двух народов: «Как некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся – белорусы от русских? Ничем. Я когда-то в шутку говорил: белорусы – это те же русские со знаком качества».

Лукашенко напомнил, что в истории отношений двух стран были разные времена, в том числе сложные, когда Беларусь «была неугодна» для России. Бывали также и серьезные разногласия с президентом РФ. «Я ему говорил: «Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем», – отметил белорусский лидер.

По его словам, многие тогда были убеждены, что такие времена не настанут: «Оказалось, стоим спиной к спине».

Лукашенко вспомнил один из разговоров с Путиным в период начала войны в Украине, когда тот попросил республику прикрыть Россию с тыла. «Я говорю: «С какого тыла?» Говорит: «Вот, стык Украины, Беларуси и Польши». Я так подумал: «Молодец, чувствует, что эти мерзавцы могут что угодно». Тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять. Мы тогда подняли практически пол-армии, закрыли то направление… Поэтому вот, стоим. Иногда спиной, иногда друг на друга глядя, и сражаемся против этих циников», – резюмировал глава государства.

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