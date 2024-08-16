Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 16 августа примерно в 03:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Напомним, накануне Минобороны Азербайджана также сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.