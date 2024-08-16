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В первый день переговоров по Газе достигнут прогресс

10:11 506

Участники консультаций в Дохе о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников достигли прогресса в ходе первого дня переговоров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Times of Israel.

«Осведомленный о сегодняшнем саммите о заложниках в Дохе источник заявил Times of Israel, что стороны достигли прогресса», - пишет издание. Других подробностей о ходе переговорного процесса газета не приводит.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что консультации с участием эмирата, Египта и США по Газе продолжатся в Дохе 16 августа. Он отметил, что посредники «полны решимости продвигаться вперед» для достижения договоренностей о прекращении огня.

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