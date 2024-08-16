USD 1.7000
EUR 1.8718
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Пилот погиб после крушения российского бомбардировщика

10:20 869

Российский летчик погиб в результате крушения бомбардировщика Ту-22М в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале в ночь на 16 августа.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России», — заявил Кобзев.

Ранее сообщалось, что всем членам экипажа, четырем пилотам, удалось катапультироваться, а их жизням ничего не угрожает. Сейчас Кобзев заявил, что у остальных пилотов выявили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Кобзев добавил, что специалисты продолжают устанавливать точную причину крушения. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, самолет разбился из-за технической неисправности.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 во время планового полета потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области вечером 15 августа, в 22:18 по местному времени. Судя по видео очевидцев, самолет загорелся в воздухе.

Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване новое заявление Минобороны
09:23 1732
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема
02:57 8675
Карапетян: «Без России не было бы Армении»
Карапетян: «Без России не было бы Армении» видео
10:16 1148
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
09:34 2061
Россияне захватывают новые территории в Украине
Россияне захватывают новые территории в Украине
04:06 6276
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 6700
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 7451
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 4065
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 6047
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 4001
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 4384

ЭТО ВАЖНО

Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване новое заявление Минобороны
09:23 1732
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема
02:57 8675
Карапетян: «Без России не было бы Армении»
Карапетян: «Без России не было бы Армении» видео
10:16 1148
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
09:34 2061
Россияне захватывают новые территории в Украине
Россияне захватывают новые территории в Украине
04:06 6276
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 6700
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 7451
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 4065
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 6047
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 4001
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 4384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться