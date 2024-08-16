Обыски у ведущего Первого канала

Представитель ФБР Саманта Шеро заявила изданию, что обыски в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния) были санкционированы судом и проводятся в рамках расследования в отношении Саймса. При этом деталей расследования Шеро не раскрыла.

По словам соседа Саймса, агенты ФБР приехали в поместье утром во вторник, 13 августа, и начали вывозить из него различные предметы. В четверг, 16 августа, агенты снова появились в поместье.

Как следует из документов окружного суда округа Раппаханнок, Саймс и его жена приобрели участок площадью 132,6 акра (536,6 тыс. кв. м) в Хантли в июле 2021 года за $1,63 млн.

«Меня официально не уведомляли о каких-либо действиях. Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо еще. Я озадачен и обеспокоен», — заявил 76-летний Саймс. Он также отметил, что находится сейчас за пределами США.

Саймс известен как издатель журнала The National Interest. Он также был президентом американского Центра национальных интересов, руководить которым его назначил экс-президент США Ричард Никсон. Саймс был неофициальным советником Никсона и ездил с ним в Россию и другие постсоветские страны.

Также Саймс занимал пост председателя центра российских и евразийских программ и старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир.

С 2018 года Саймс ведет на Первом канале передачу «Большая игра», а в 2023-м он был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает Rappahannock News, Саймс имел тесные связи с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, он упоминался в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США. При этом в ходе расследования спецпрокурор не нашел фактов сговора Трампа и его окружения с Россией.