USD 1.7000
EUR 1.8718
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Месть - это блюдо, которое подают холодным

10:40 576

«Хезболла» не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров в то время, пока в Дохе идут переговоры по прекращению огня в секторе Газа, сообщает The Washington Post cо ссылкой на информированный источник.

«Мы можем сказать, что «Хезболла» не начнет свою операцию возмездия во время переговоров в Катаре, потому что она не хочет нести ответственность за препятствование переговорам или потенциальной сделке», - сказал источник, имеющий тесные связи с движением.

Он добавил: «Возмездие может подождать; оно не является срочным и не имеет временных ограничений».

Переговоры по прекращению огня и освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников начались в Дохе в четверг при посредничестве Катара, Египта и США.

Как сообщил катарский МИД, работа на переговорах по достижению соглашения будет продолжена в пятницу. Отмечается, что посредники «полны решимости двигаться вперед» ради прекращения огня в Газе.

Каких-либо деталей первого дня переговоров министерство не приводит.

Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване новое заявление Минобороны
09:23 1734
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема
02:57 8678
Карапетян: «Без России не было бы Армении»
Карапетян: «Без России не было бы Армении» видео
10:16 1154
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
09:34 2065
Россияне захватывают новые территории в Украине
Россияне захватывают новые территории в Украине
04:06 6277
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 6706
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 7453
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 4066
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 6050
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 4003
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 4386

ЭТО ВАЖНО

Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване новое заявление Минобороны
09:23 1734
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема
02:57 8678
Карапетян: «Без России не было бы Армении»
Карапетян: «Без России не было бы Армении» видео
10:16 1154
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
09:34 2065
Россияне захватывают новые территории в Украине
Россияне захватывают новые территории в Украине
04:06 6277
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
Российский ученый предлагает нанести ядерный удар по Украине
03:30 6706
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
Объявление: Haqqin.az перешел на новую версию
01:59 7453
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков?
Азербайджан впервые в основных этапах двух разных еврокубков? Успехи «Карабаха» и «Зиря»
02:29 4066
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 6050
Менендесу нашли замену
Менендесу нашли замену
01:44 4003
В Киеве взрывы
В Киеве взрывы
01:34 4386
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться