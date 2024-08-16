Месть - это блюдо, которое подают холодным

«Хезболла» не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров в то время, пока в Дохе идут переговоры по прекращению огня в секторе Газа , сообщает The Washington Post cо ссылкой на информированный источник.

«Мы можем сказать, что «Хезболла» не начнет свою операцию возмездия во время переговоров в Катаре, потому что она не хочет нести ответственность за препятствование переговорам или потенциальной сделке», - сказал источник, имеющий тесные связи с движением.

Он добавил: «Возмездие может подождать; оно не является срочным и не имеет временных ограничений».

Переговоры по прекращению огня и освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников начались в Дохе в четверг при посредничестве Катара, Египта и США.

Как сообщил катарский МИД, работа на переговорах по достижению соглашения будет продолжена в пятницу. Отмечается, что посредники «полны решимости двигаться вперед» ради прекращения огня в Газе.

Каких-либо деталей первого дня переговоров министерство не приводит.