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Казахстан в отказе

11:03 3224

Казахстан намерен проводить новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место, а также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая. Об этом заявил министр торговли Серик Жумангарин в интервью Bloomberg.

По его словам, Казахстан «не будет слепо следовать санкциям», если они коснутся местных компаний, которые являются основными работодателями в их регионах.

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», - заявил Жумангарин.

Как отмечает Bloomberg, это резкое изменение риторики, которое отражает маневры Казахстана - крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, - в поисках доступа к мировым рынкам для своего экспорта сырьевых и сельскохозяйственных товаров. Но проблемы только усиливаются, поскольку соседние экономики России и Ирана стали наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада из-за содействия поставкам ограниченных товаров.

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