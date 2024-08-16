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Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Иран колеблется: открытый удар или тайная операция?

11:08 1090

Правительство Ирана продолжает обсуждать варианты ответа Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. С таким утверждением выступил американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

По их информации, исламская республика выбирает между массированным ударом по Израилю и проведением «скрытой разведывательной операции». В апреле Иран атаковал израильскую территорию сотнями ракет и беспилотников в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске, где погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции и еще 11 человек. В Армии обороны Израиля тогда заявили, что атака полностью отражена.

США считают, что Иран не будет пытаться сорвать проходящие в Дохе переговоры о завершении конфликта в секторе Газа. Консультации в Катаре могут затянуться до конца этой недели, и неясно, как долго Иран и его региональные союзники будут медлить с ответом еврейскому государству, отмечает CBS.

По сведениям его источников, лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла, пообещавший отомстить Израилю за ликвидацию в Бейруте главного военного стратега группировки Фуада Шокра, не хочет наносить масштабный удар по еврейскому государству без координации с Ираном. Телеканал считает, что руководитель «Хезболла» не заинтересован в расширении конфликта с Израилем, но может атаковать без предупреждения.

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