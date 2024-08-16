Охранников Байдена передали Трампу

Секретная служба США различными способами усилила безопасность бывшего президента Дональда Трампа после покушения на него в прошлом месяце, в том числе предоставив ему часть команды охраны президента Джо Байдена. Об этом сообщили в четверг изданию The New York Times несколько человек, знакомых с этим вопросом.

Перевод членов команды охраны президента к кандидату в президенты является необычным, сказал представитель Секретной службы на условиях анонимности.

Но повышенная угроза насилия против Трампа в сочетании с недавним сокращением графика поездок Байдена сделали этот шаг и необходимым, и возможным, добавил собеседник.

Секретная служба также приобрела баллистическое стекло, которое предназначено для отражения пуль, чтобы обеспечить усиленную защиту Трампа на предстоящих митингах предвыборной кампании на открытом воздухе.

Секретная служба находится под давлением с 13 июля, когда вооруженный мужчина смог беспрепятственно открыть огонь в сторону Трампа на митинге под открытым небом в Пенсильвании. В результате выстрел задел ухо Трампа, также погиб один зритель и двое других получили серьезные ранения.

Секретная служба взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали стрельбу возможной. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.