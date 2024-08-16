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Взрыв в Сумгаите: есть погибший

заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
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На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице Кёроглу в Сумгаите.

Согласно информации пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, соответствующие учреждения проинформировали о взрыве.

При осмотре квартиры, где произошел взрыв, было обнаружено тело Трухина Сергея Валентиновича (1958 г.р.). Найденные в квартире три снаряда калибра 23 мм, пригодные для боевого применения, были изъяты и вывезены для обезвреживания специалистами саперной группы Службы спасения особого риска. В квартире пожар не зарегистрирован. Соответствующими учреждениями проводится расследование.

* * * 12:35

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в Сумгаитской городской прокуратуре проводится расследование в связи со взрывом в жилом доме.

Согласно сообщению, 16 августа приблизительно в 11:00 Сергей Валентинович Трухин (1958 г.р.) скончался от ранений, полученных в результате взрыва ручной гранаты в квартире, где он проживал.

* * * 11:33

В квартире в Сумгаите прогремел взрыв, один человек погиб, пишут азербайджанские СМИ.

По факту ведется расследование.

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