Взрыв в Сумгаите: есть погибший
На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице Кёроглу в Сумгаите.
Согласно информации пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, соответствующие учреждения проинформировали о взрыве.
При осмотре квартиры, где произошел взрыв, было обнаружено тело Трухина Сергея Валентиновича (1958 г.р.). Найденные в квартире три снаряда калибра 23 мм, пригодные для боевого применения, были изъяты и вывезены для обезвреживания специалистами саперной группы Службы спасения особого риска. В квартире пожар не зарегистрирован. Соответствующими учреждениями проводится расследование.
* * * 12:35
В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в Сумгаитской городской прокуратуре проводится расследование в связи со взрывом в жилом доме.
Согласно сообщению, 16 августа приблизительно в 11:00 Сергей Валентинович Трухин (1958 г.р.) скончался от ранений, полученных в результате взрыва ручной гранаты в квартире, где он проживал.
* * * 11:33
В квартире в Сумгаите прогремел взрыв, один человек погиб, пишут азербайджанские СМИ.
По факту ведется расследование.