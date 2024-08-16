Взрыв в Сумгаите: есть погибший

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице Кёроглу в Сумгаите.

Согласно информации пресс-службы МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, соответствующие учреждения проинформировали о взрыве.

При осмотре квартиры, где произошел взрыв, было обнаружено тело Трухина Сергея Валентиновича (1958 г.р.). Найденные в квартире три снаряда калибра 23 мм, пригодные для боевого применения, были изъяты и вывезены для обезвреживания специалистами саперной группы Службы спасения особого риска. В квартире пожар не зарегистрирован. Соответствующими учреждениями проводится расследование.