Массовое отравление в Азербайджане
В связи с массовым отравлением на свадьбе в Габале проводится расследование, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению, 55 человек, участвовавших в свадьбе 15 августа в одном из домов торжеств в городе Габале, обратились в больницу с подозрением на пищевое отравление.
Для установления причины отравления сотрудники прокуратуры при участии сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана взяли пробы с продуктов питания в доме торжеств, назначили соответствующие экспертизы, выполнили другие необходимые процессуальные действия.
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В Габалинском районе Азербайджана после свадьбы гости начали обращаться в больницу с симптомами отравления, сообщили haqqin.az в TƏBİB.
Как отмечается, вчера начиная с 19:00 в Центральную больницу Габалинского района обратились в общей сложности 55 человек (21 мужчина и 34 женщины), им оказали необходимую медицинскую помощь.
51 пациента выписали домой, остальные проходят лечение в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Отметим, несколько дней назад аналогичные инциденты были зафиксированы в Гяндже и Гёйгёле.