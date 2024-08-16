Массовое отравление в Азербайджане

В связи с массовым отравлением на свадьбе в Габале проводится расследование, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, 55 человек, участвовавших в свадьбе 15 августа в одном из домов торжеств в городе Габале, обратились в больницу с подозрением на пищевое отравление.

Для установления причины отравления сотрудники прокуратуры при участии сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана взяли пробы с продуктов питания в доме торжеств, назначили соответствующие экспертизы, выполнили другие необходимые процессуальные действия.