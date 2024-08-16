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Семейство Кара-Мурзы в гостях у Байдена

11:54 2566

Президент США Джо Байден принял в Белом доме российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу и его семью.

«Владимир провел два с половиной года в несправедливом заключении в России за то, что выступал против войны России в Украине. Сегодня его семья снова вместе», – написал Байден в соцсети X.

Владимир Кара-Мурза был приговорен в России к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), участии в деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК) и государственной измене (статья 275 УК). Это один из самых жестких приговоров, вынесенных политическим заключенным в современной России.

Первого августа 2024 года Кара-Мурза был освобожден в рамках большого обмена между США, Россией и другими странами. Он сначала полетел в Германию. На пресс-конференции после освобождения политик сказал, что ни он, ни Илья Яшин, ни Андрей Пивоваров не писали прошение о помиловании. Политик добавил, что однажды планирует вернуться в Россию.

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