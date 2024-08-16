Министерство национальной обороны Канады не накладывает географических ограничений на применение вооружений, поставляемых Украине. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Со ссылкой на оборонное ведомство страны он указывает, что «Канада не ограничивает использование военной техники, которую предоставляет Украине, каким-либо конкретным географическим регионом». Это заявление было сделано на фоне атаки со стороны ВС Украины на Курскую область.

В статье подчеркивается, что ранее Оттава избегала прямого ответа на вопрос, может ли поставляемое Канадой оружие применяться на территории России. CBC указывает на то, что на видеоматериалах американского телеканала CNN, снятых недавно на границе между Россией у Украиной, можно заметить канадский БТР Roshel Senator.