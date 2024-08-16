USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Канада разрешила бить своим оружием по России

12:06 992

Министерство национальной обороны Канады не накладывает географических ограничений на применение вооружений, поставляемых Украине. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Со ссылкой на оборонное ведомство страны он указывает, что «Канада не ограничивает использование военной техники, которую предоставляет Украине, каким-либо конкретным географическим регионом». Это заявление было сделано на фоне атаки со стороны ВС Украины на Курскую область.

В статье подчеркивается, что ранее Оттава избегала прямого ответа на вопрос, может ли поставляемое Канадой оружие применяться на территории России. CBC указывает на то, что на видеоматериалах американского телеканала CNN, снятых недавно на границе между Россией у Украиной, можно заметить канадский БТР Roshel Senator.

Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 304
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 3476
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 3166
Беспилотники атаковали Крым. Под ударом порт
Беспилотники атаковали Крым. Под ударом порт
12:45 1701
Уничтожена вторая военная колонна России
Уничтожена вторая военная колонна России
10:53 7519
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7095
Семейство Кара-Мурзы в гостях у Байдена
Семейство Кара-Мурзы в гостях у Байдена
11:54 2569
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване новое заявление Минобороны
09:23 3650
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема
02:57 11387
Карапетян: «Без России не было бы Армении»
Карапетян: «Без России не было бы Армении» видео
10:16 3759
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
09:34 3704

ЭТО ВАЖНО

Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 304
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 3476
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 3166
Беспилотники атаковали Крым. Под ударом порт
Беспилотники атаковали Крым. Под ударом порт
12:45 1701
Уничтожена вторая военная колонна России
Уничтожена вторая военная колонна России
10:53 7519
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7095
Семейство Кара-Мурзы в гостях у Байдена
Семейство Кара-Мурзы в гостях у Байдена
11:54 2569
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване новое заявление Минобороны
09:23 3650
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема
02:57 11387
Карапетян: «Без России не было бы Армении»
Карапетян: «Без России не было бы Армении» видео
10:16 3759
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
Россия перебросила с фронта на Курск несколько тысяч военных
09:34 3704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться