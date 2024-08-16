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Генпрокурор Азербайджана в Нахчыване обвинил Армению

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12:08 887

Армения постоянно нарушала требования существующих международных конвенций, заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на Научно-практической конференции в Нахчыване на тему «Экологические правонарушения в области водопользования как фактор, способствующий изменению климата».

По его словам, Армения грубо нарушила обязательства, вытекающие из Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года (ЭСПО), Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, а также протокола по проблемам воды и здоровья от 17 июня 1999 года этой Конвенции.

Генпрокурор обратил внимание на то, что «одним из горьких последствий оккупационной политики Армении стало приведение водных ресурсов Азербайджана в непригодное состояние, в результате чего население страны годами было лишено богатых водных ресурсов Восточного Зангезура».

Кямран Алиев добавил, что Охчучай продолжает загрязняться отходами горнодобывающей промышленности: «К сожалению, в период многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией берег и дно реки Араз были умышленно загрязнены химическими и радиоактивными отходами, и данный процесс продолжается по сей день.

Впадающие в Азербайджан реки, проходящие через территорию Армении, особенно Араз и его приток Охчучай, продолжают загрязняться отходами горнодобывающей промышленности».

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