Макрон посетит Армению

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 сентября посетит Армению. Об этом сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на армянскую общину Франции.

Газета также пишет, что в настоящее время обсуждаются детали визита, приуроченного к Дню независимости Армении.

Напомним, 21 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить в сентябре 2024 года Армению с государственным визитом.