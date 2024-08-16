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Макрон посетит Армению

12:16 1458

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 сентября посетит Армению. Об этом сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на армянскую общину Франции.

Газета также пишет, что в настоящее время обсуждаются детали визита, приуроченного к Дню независимости Армении.

Напомним, 21 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить в сентябре 2024 года Армению с государственным визитом.

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