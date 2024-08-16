Сын главы ХАМАС о смерти отца

Абдель Салам Хания, наследник покойного главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, рассказал в интервью катарскому изданию «Аль-Арабия» свою версию событий, связанных с покушением на его отца.

Сын главы ХАМАС сообщил, что нападение на комнату его отца в строго охраняемом комплексе «Дар Аль-Дияфа» в Тегеране было совершено с использованием ракеты.

«Это была управляемая ракета, отслеживающая мобильный телефон отца, она навелась по местоположению телефона, который тот ночью оставил в своей комнате. Телефон лежал возле его головы», — заявил Абдель Салам Хания.

Он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что в покушении использовалась бомба, подчеркнув: «Считаю, что версия о взрывном устройстве полностью необоснованна». Он также отметил, что телохранители и советники находились в комнате, расположенной всего в нескольких метрах от комнаты его отца, и подчеркнул, что если бы там действительно была бомба, взрыв бы разрушил все вокруг.

«Мой отец присутствовал на официальном мероприятии и имел при себе мобильный телефон, поэтому процесс не был очень сложным. Он находился в другой стране, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента вместе с другими официальными делегациями, поэтому меры безопасности нельзя сравнивать с мерами, которые предпринимают в других ситуациях, когда человек скрывается в убежище без мобильного телефона», - отметил Абдель Салам Хания.

Сын Хании сообщил, что его отец в тот день постоянно использовал телефон, последний звонок был сделан в 22:15, незадолго до его смерти. Он выразил мнение, что ликвидация была осуществлена Израилем с поддержкой со стороны США.