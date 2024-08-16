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Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Беспилотники атаковали Крым. Под ударом порт

12:45 1709

Беспилотники атаковали Крым в ночь на 16 августа, сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

По данным российской стороны, средства ПВО перехватили или сбили над акваторией Черного моря пять украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, заявили в ведомстве, «дежурные огневые средства» уничтожили в море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Атака началась в ночь на 16 августа, назначенный Россией «глава Севастополя» Михаил Развожаев написал в телеграм-канале, что в Севастополе «работает ПВО». В 02:51 Развожаев заявил, что военные сбили над акваторией Черного моря три беспилотника. «По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — сообщил Развожаев.

Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, ссылаясь на подписчиков, что взрывы слышали в Керчи. В центре города из-за падения обломков, как пишет канал, повреждены тротуар и дорога, а также, «вероятно, повреждены коммуникации».

В окрестностях Керчи, где ранее заметили установку ПВО, ночью произошли пожары, сообщает «Крымский ветер».

«Крымский ветер» также сообщил, что в районе Керчи, по словам подписчиков, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», но независимых подтверждений этой информации нет. Один из подписчиков канала при этом заявил, что комплекс не пострадал. По данным «Крымского ветра», ночью взрывы также слышали под Симферополем, в Бахчисарайском районе, также несколько взрывов прозвучало в Черноморском.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук утверждает, что в результате ночной атаки на Крым, по предварительной информации, повреждены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском. Другие источники эту информацию не подтверждали.

Как отмечает «Крым. Реалии», на Керченском мосту из-за атаки беспилотников перекрывали движение до 7:13, из-за чего к утру в очередях на проезд скопилось около двух тысяч автомобилей. В ВСУ пока не комментировали атаку на Крым.

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