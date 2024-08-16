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Оспа обезьян добралась до Пакистана

13:14 336

Первый случай инфицирования в 2024 году вирусом оспы обезьян (mpox), распространившейся в нескольких африканских странах, подтвержден в Пакистане. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Минздрав южноазиатской страны.

По его данным, пострадавший возвратился в Пакистан из ближневосточной страны 3 августа. Органы здравоохранения «занимаются сейчас отслеживанием контактов» заразившегося, говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что текущая вспышка оспы обезьян (mpox) в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в международном здравоохранении.

Mpox - редкое вирусное заболевание, встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Большинство смертельных случаев приходится на долю более молодых возрастных групп.

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