В России признали: санкции надолго

Антироссийские санкции Запада останутся на десятилетия, каким бы ни был результат урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Запад в геополитическом противостоянии с Москвой пытается использовать в качестве оружия «сложившуюся взаимозависимость в глобальных экономических отношениях, связях», игнорируя деструктивные последствия ограничительных мер как для России, так и для себя самого.

«Эта история, она на десятилетия, какими бы ни были процесс и результат урегулирования кризиса на Украине. Это, по сути, только предлог, потому что санкции были введены гораздо раньше, их цель - вот такая недобросовестная конкуренция», - отметил он.

Биричевский также добавил, что санкций уже более 20 тыс., в том числе персональные, секторальные ограничения и заморозка активов.