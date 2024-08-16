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Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»

13:37 4923

Военнослужащие российской армии начали передавать украинским силам данные о расположении чеченского спецназа «Ахмат» в Курской области, сообщают украинские СМИ. ВСУ уже взяли в плен множество чеченцев во время наступательной операции на территории РФ.

Отмечается, что информацию о кадыровцах передают не только российские военнослужащие, но и местные жители.

«Насмешки командира «Ахмата» Апти Алаудинова над регулярными войсками и уколы в адрес Минобороны РФ не прошли незамеченными», – говорится в сообщении.

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