Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»

Военнослужащие российской армии начали передавать украинским силам данные о расположении чеченского спецназа «Ахмат» в Курской области, сообщают украинские СМИ. ВСУ уже взяли в плен множество чеченцев во время наступательной операции на территории РФ.

Отмечается, что информацию о кадыровцах передают не только российские военнослужащие, но и местные жители.

«Насмешки командира «Ахмата» Апти Алаудинова над регулярными войсками и уколы в адрес Минобороны РФ не прошли незамеченными», – говорится в сообщении.