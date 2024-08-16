Лукашенко обсуждает с военными обстановку на границе
Беларусь после инцидента с украинскими беспилотниками укрепила границу с Украиной, готова отражать любые потенциальные угрозы, заявил на совещании с представителями силовых структур президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает его пресс-служба.
Лукашенко обсудил с военными обстановку на границе с Украиной, а также сообщил, что получил соответствующую карту.
«После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе. Более того, мы вывели туда части нашей армии», — рассказал он.
Лукашенко спросил у военных, как в настоящее время обстоит обстановка на границе, все ли подразделения вывели в район концентрации войск. «Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть», — сказал президент Беларуси.
Он отметил, что Беларусь давно находится в центре мировых геостратегических интересов, что является одной из причин нарастания напряженности у границ республики.
* * * 13:53
Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у страны есть все необходимое. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.
Лукашенко считает, что государство полностью готово к противодействию любым угрозам.
«Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей, я не хочу сказать нападений, ударов, в отношении Беларуси у нас есть все», - подчеркнул он.