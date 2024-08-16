Лукашенко обсуждает с военными обстановку на границе

Беларусь после инцидента с украинскими беспилотниками укрепила границу с Украиной, готова отражать любые потенциальные угрозы, заявил на совещании с представителями силовых структур президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лукашенко обсудил с военными обстановку на границе с Украиной, а также сообщил, что получил соответствующую карту.

«После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе. Более того, мы вывели туда части нашей армии», — рассказал он.

Лукашенко спросил у военных, как в настоящее время обстоит обстановка на границе, все ли подразделения вывели в район концентрации войск. «Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть», — сказал президент Беларуси.

Он отметил, что Беларусь давно находится в центре мировых геостратегических интересов, что является одной из причин нарастания напряженности у границ республики.