Репродуктивное здоровье: что это такое, и как его сохранить

Акушер-гинеколог Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Кямаля Рустамова-Талышинская рассказывает, что такое репродуктивное здоровье, о важности сексуального воспитания и образования для репродуктивного здоровья, о методах лечения бесплодия в современной медицине. - Репродуктивное здоровье охватывает широкий спектр знаний и практик, связанных с репродуктивной системой, сексуальным и общим благополучием. Сюда входят не только физические изменения, происходящие в организме, но и социальное и эмоциональное состояние индивидуума. Понятие «репродуктивное здоровье» включает в себя информацию и услуги, которые позволяют людям делать выбор в отношении своей сексуальной и репродуктивной жизни. Эти услуги включают планирование семьи, беременность и роды, выявление бесплодия, методы контрацепции, менструацию, половое созревание, инфекции, передающиеся половым путем, и многое другое. Репродуктивное здоровье – это не только доступ человека к возможностям здоровья, но в то же время вклад в здоровое планирование семьи и основа здорового общества.

- Что относится к услугам по планированию семьи, являющегося одним из столпов репродуктивного здоровья? - Услуги по планированию семьи предоставляют консультации отдельным лицам и парам по планированию своей семьи в соответствии с их желаниями и обстоятельствами. Сюда входит количество детей в семье, предварительное принятие решения об интервале между беременностями, используемые методы контрацепции, защита от неожиданной беременности, гендерное равенство и др. - Почему сексуальное воспитание и образование столь важны для репродуктивного здоровья? - Осведомленность о репродуктивной анатомии, контрацепции и инфекциях, передающихся половым путем, способствует здоровым отношениям между парами и в то же время развитию культуры открытости, общения и взаимного уважения в обществе. Заболевания, передающиеся половым путем, передаются от одного человека к другому посредством бактерий, вирусов или паразитов. Наиболее распространенные типы включают СПИД/ВИЧ, вирус папилломы человека, генитальный герпес и др. Раннее выявление и лечение этих типов инфекций помогает предотвратить передачу инфекции и долгосрочные осложнения со здоровьем, что позволяет обеспечить здоровую беременность в будущем. - Доктор, хотелось бы также узнать о важности репродуктивного здоровья для менструации и во время беременности... - Менструальный цикл у женщин охватывает в среднем 28 дней, но это число может варьироваться в пределах 21-35 дней. Он начинается с менструации, когда слизистая оболочка матки отторгается, а затем продолжается фолликулярной фазой, когда созревают фолликулы в яичниках. Овуляция происходит в середине менструального цикла, когда из доминантного фолликула выходит созревшая половая яйцеклетка. В лютеиновой фазе организм готовится к возможной беременности. Поскольку гормональные колебания происходят во время менструального цикла, а также перед менструацией, данные виды изменений проявляются в организме человека различными симптомами – как физическими, так и эмоциональными. Повышенный аппетит, вздутие живота, боли в спине и нижних конечностях, головная боль и боль в спине являются одними из наиболее распространенных симптомов. Понятие беременности подразумевает оплодотворение яйцеклетки, с чего зарождается новая жизнь в женских репродуктивных органах. Оплодотворенная яйцеклетка продвигается к шейке матки и прикрепляется к ее слизистой оболочке, где растет и развивается около 40 недель. Дородовой (пренатальный) уход за матерью и плодом в этот период включает мониторинг здоровья, в том числе регулярные осмотры, обследования и анализы. Беременность заканчивается родами, которые могут быть вагинальными или кесаревыми, и появлением на свет новорожденного.