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Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане

14:12 1911

В Азербайджане наблюдается снижение числа инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.

Об этом сообщила постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. В сообщении отмечается, что по данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, за последние семь месяцев ВИЧ заразились 799 человек.

Из них 13 - иностранцы, 786 - граждане Азербайджана, 43 из которых (5,4%) были потребителями инъекционных наркотиков.

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