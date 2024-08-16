Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане

В Азербайджане наблюдается снижение числа инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркоманов.

Об этом сообщила постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. В сообщении отмечается, что по данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, за последние семь месяцев ВИЧ заразились 799 человек.

Из них 13 - иностранцы, 786 - граждане Азербайджана, 43 из которых (5,4%) были потребителями инъекционных наркотиков.