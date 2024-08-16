Дочь свергнутого экс-премьера возглавила страну

37-летняя Чинават стала самым молодым премьером в новейшей истории Таиланда. За ее кандидатуру проголосовали 319 депутатов парламента, против - 145, 27 воздержались. Она была единственным кандидатом на пост премьера.

Правящая коалиция имеет 314 из 493 мест в парламенте Таиланда. При этом 141 место из них принадлежит партии «Пхыа Тхаи». Накануне в партии сообщили, что все в коалиции поддерживают кандидатуру Чинават и отдадут свой голос за нее.

В минувшую среду Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Сеттху Тхависина из-за нарушения этических норм и постановил, что парламент должен выбрать нового главу правительства. В суде приняли такое решение из-за того, что Тхависин весной 2024 года назначил главой канцелярии премьера Пичита Чынбана, который в 2008 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за попытку дать взятку судье в размере 2 млн тайских бат (около $55 тыс.).

Пэтонгтарн – младшая из трех детей Таксина Чинавата, свергнутого в результате переворота в 2006 году, но по-прежнему имеющего огромное влияние в стране. Она станет уже третьим представителем своей семьи на посту премьера. Ее отец занимал пост с 2001 по 2006 год, а ее тетя Йинглак - с 2011 по 2014 год.