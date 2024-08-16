Украине критически не хватает людей и снарядов

Украинские солдаты в некоторых районах уступают по численности, и пребывание в окопах растягивается на месяцы.

Украинские Силы обороны в Донецкой области продолжают подвергаться усиленным атакам со стороны российских войск, несмотря на вторжение Украины на территорию России. Как пишет The Wall Street Journal, Курская операция Украины впервые за почти год дала Киеву тактическую инициативу, однако для ее проведения Украине пришлось перебросить войска и оружие со своих и без того напряженных участков фронта.

Военные рассказывают WSJ, что ситуация становится все более тяжелой на протяжении всего лета, и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с момента начала вторжения под Курск. Кроме того, они по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов: в некоторых районах Россия имеет преимущество в артиллерийском обстреле 10 к 1.