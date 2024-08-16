USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Украине критически не хватает людей и снарядов

14:39 1390

Украинские солдаты в некоторых районах уступают по численности, и пребывание в окопах растягивается на месяцы.

Украинские Силы обороны в Донецкой области продолжают подвергаться усиленным атакам со стороны российских войск, несмотря на вторжение Украины на территорию России. Как пишет The Wall Street Journal, Курская операция Украины впервые за почти год дала Киеву тактическую инициативу, однако для ее проведения Украине пришлось перебросить войска и оружие со своих и без того напряженных участков фронта.  

Военные рассказывают WSJ, что ситуация становится все более тяжелой на протяжении всего лета, и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с момента начала вторжения под Курск. Кроме того, они по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов: в некоторых районах Россия имеет преимущество в артиллерийском обстреле 10 к 1.

В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 1126
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 12532
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 4414
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 804
Киев обнародовал свое условие России
Киев обнародовал свое условие России обновлено 15:16
15:16 15809
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 2998
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 1915
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 4934
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 5778
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 5310
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7577

ЭТО ВАЖНО

В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 1126
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 12532
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 4414
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 804
Киев обнародовал свое условие России
Киев обнародовал свое условие России обновлено 15:16
15:16 15809
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 2998
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 1915
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 4934
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 5778
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 5310
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться