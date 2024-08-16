Блэкаут в российском регионе

Владивосток и другие города Приморского края РФ 16 августа оказались обесточены в результате повреждения оборудования на Приморской ГРЭС, в городе возникли проблемы с сотовой связью и интернетом, не работают светофоры, закрылись некоторые магазины, передает РБК.

Причиной отключения света в Приморье стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. По ее данным, 16 августа в 17:15 по местному времени произошло «нарушение частотного режима» за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики, отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС — Хехцир-2. В результате значительная часть региона осталась без электроэнергии.