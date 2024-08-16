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Блэкаут в российском регионе

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14:56 1508

Владивосток и другие города Приморского края РФ 16 августа оказались обесточены в результате повреждения оборудования на Приморской ГРЭС, в городе возникли проблемы с сотовой связью и интернетом, не работают светофоры, закрылись некоторые магазины, передает РБК.

Причиной отключения света в Приморье стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. По ее данным, 16 августа в 17:15 по местному времени произошло «нарушение частотного режима» за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики, отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС — Хехцир-2. В результате значительная часть региона осталась без электроэнергии.

Обесточены оказались в том числе Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. У жителей региона начались проблемы с мобильной связью. В РЖД рассказали, что в связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморье приостановлено. Медицинские учреждения перешли на резервные источники питания, сообщали власти Приморья.

Позднее правительство региона сообщило, что подача электроэнергии возобновлена в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, а также в большей части Владивостока. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, отмечают местные власти.

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