ЕС рассмотрит санкции против правительства Израиля

ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан , написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в X.

«Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинских гражданских лиц, - написал Боррель. - Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля».

Боррель призвал правительство Израиля остановить «неприемлемое насилие со стороны агрессивных поселенцев», которое «осуществляется изо дня в день при полной безнаказанности» и «ставит под угрозу мирные усилия».

Ранее Боррель сообщал, что санкции могут быть введены, в частности, против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.