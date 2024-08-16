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ЕС рассмотрит санкции против правительства Израиля

15:26 365

ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в X.

«Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинских гражданских лиц, - написал Боррель. - Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля».

Боррель призвал правительство Израиля остановить «неприемлемое насилие со стороны агрессивных поселенцев», которое «осуществляется изо дня в день при полной безнаказанности» и «ставит под угрозу мирные усилия».

Ранее Боррель сообщал, что санкции могут быть введены, в частности, против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

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