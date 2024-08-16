В Маштагинской больнице пациента избили до синяков

В 1-й Маштагинской психиатрической больнице был избит пациент Керем Керимов (1964 г.р.). Накануне в социальных сетях появились фотографии, на которых видны серьезные телесные повреждения на теле мужчины. Сообщается, что Керимов страдает шизофренией, он инвалид второй группы. Сын пациента, Элькин Керимли, рассказал haqqin.az, что его пожилого и беспомощного отца жестоко избили именно в этой больнице. По его словам, на теле мужчины множество синяков, кровоподтеков и других следов травм.

«Моего отца доставили в 1-ю Психоневрологическую больницу на скорой помощи. Через два дня мы узнали, что его избили», — сказал Керимли, добавив, что 13 августа пришел навестить отца, но ему отказали во встрече. 14 августа он снова отправился в больницу, но по дороге ему позвонили и сообщили, что состояние отца ухудшилось: «Когда я приехал, то увидел, что на отца надевали брюки, а его тело было покрыто синяками. Я записал это на видео. Немедленно сообщил в полицию». Керимли отметил, что никто из персонала не услышал шума и не пришел на помощь. «Неужели сотрудники и охрана больницы ничего не слышали? Это могло произойти и с другими пациентами, проходящими лечение в этой больнице. У моего отца серьезная анемия. Сейчас он проходит обследование в Сабунчинской больнице», — заявил Керимли.