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Путин обсудил с Совбезом войну в Украине

15:41 815

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности новые технические решения, которые используются в войне в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», — заявил Путин на совещании с Совбезом 16 августа.

На предыдущем совещании, которое состоялось 9 августа, Путин и члены СБ обсудили вопросы борьбы с терроризмом. 12 августа президент провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево по ситуации в приграничных регионах страны. В нем участвовали члены Совета Безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

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