USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Племянника Назарбаева освободили

15:48 312

Племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрату Сатыбалды, смягчили приговор, заменив остаток срока лишения свободы на ограничение свободы в 3 года 3 месяца 7 дней, сообщает «Спутник-Казахстан».

Приговор вынес суд №2 города Усть-Каменогорска. Сатыбалды отбыл более 1/3 срока наказания, а также возместил ущерб, говорится в решении суда. Он добровольно передал государству активы и имущество на общую сумму $1,4 млрд.

Кайрат Сатыбалды должен в течение 10 дней явиться в службу пробации, встать на учет, не менять места жительства, работы, учебы без уведомления.

Если у него не будет постоянной работы, его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания.

Кайрат Сатыбалды - сын Сатыбалды Назарбаева, погибшего в ДТП, управляющий партнер Alatau Capital Invest. Кайрат Сатыбалды входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Его задержали при попытке вылететь в Дубай в марте 2022 года, с тех пор содержался под стражей.

О завершении досудебного расследования дела о хищениях в отношении Кайрата Сатыбалды Антикоррупционная служба Казахстана сообщила 24 августа. Суд по его делу состоялся в Астане в сентябре 2022 года, его приговорили к 6 годам лишения свободы.

В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 1153
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 12542
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 4447
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 821
Киев обнародовал свое условие России
Киев обнародовал свое условие России обновлено 15:16
15:16 15831
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 3009
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 1922
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 4944
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 5785
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 5314
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7579

ЭТО ВАЖНО

В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 1153
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 12542
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 4447
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 821
Киев обнародовал свое условие России
Киев обнародовал свое условие России обновлено 15:16
15:16 15831
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 3009
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 1922
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 4944
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 5785
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 5314
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться