Племянника Назарбаева освободили

Приговор вынес суд №2 города Усть-Каменогорска. Сатыбалды отбыл более 1/3 срока наказания, а также возместил ущерб, говорится в решении суда. Он добровольно передал государству активы и имущество на общую сумму $1,4 млрд.

Племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрату Сатыбалды, смягчили приговор, заменив остаток срока лишения свободы на ограничение свободы в 3 года 3 месяца 7 дней, сообщает «Спутник-Казахстан».

Кайрат Сатыбалды должен в течение 10 дней явиться в службу пробации, встать на учет, не менять места жительства, работы, учебы без уведомления.

Если у него не будет постоянной работы, его привлекут к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания.

Кайрат Сатыбалды - сын Сатыбалды Назарбаева, погибшего в ДТП, управляющий партнер Alatau Capital Invest. Кайрат Сатыбалды входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Его задержали при попытке вылететь в Дубай в марте 2022 года, с тех пор содержался под стражей.

О завершении досудебного расследования дела о хищениях в отношении Кайрата Сатыбалды Антикоррупционная служба Казахстана сообщила 24 августа. Суд по его делу состоялся в Астане в сентябре 2022 года, его приговорили к 6 годам лишения свободы.