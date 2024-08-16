Оксфордский университет и Сумгаитский госуниверситет начали сотрудничество
Глобальный «Конкурс по изменению климата», организованный Оксфордским университетом (Saïd Business School), в этом году реализуется при поддержке Сумгаитского государственного университета. По этому поводу подписан меморандум о взаимопонимании.
Основная цель конкурса – привлечь молодежь 15-18 лет и учителей общеобразовательных учреждений к разработке практических решений по устранению основных климатических проблем, таких как загрязнение воздуха, экстремальные погодные условия, нехватка воды, продовольственная безопасность и утрата биоразнообразия, а также развивать творческие способности и критическое мышление участников. На конкурс ожидается более 600 заявок из почти 50 стран.
Конкурс основан на пяти основных проблемах, угрожающих климату:
• загрязнение воздуха
• экстремальная погода
• нехватка воды
• безопасность пищевых продуктов
• биоразнообразие
Финальный этап конкурса планируется провести в Баку во время COP29, а победители будут награждены на престижном мероприятии. Победители также получат право участвовать в программе по изменению климата, проводимой ведущими учеными мира в Оксфордском университете (Saïd Business School) в 2025 году.
Участвовать в конкурсе можно как в составе студенческой команды, так и в качестве преподавателя. Крайний срок подачи заявок: 16 сентября 2024 г., 02:59 по бакинскому времени.