Оксфордский университет и Сумгаитский госуниверситет начали сотрудничество

Глобальный «Конкурс по изменению климата», организованный Оксфордским университетом (Saïd Business School), в этом году реализуется при поддержке Сумгаитского государственного университета. По этому поводу подписан меморандум о взаимопонимании.

Основная цель конкурса – привлечь молодежь 15-18 лет и учителей общеобразовательных учреждений к разработке практических решений по устранению основных климатических проблем, таких как загрязнение воздуха, экстремальные погодные условия, нехватка воды, продовольственная безопасность и утрата биоразнообразия, а также развивать творческие способности и критическое мышление участников. На конкурс ожидается более 600 заявок из почти 50 стран.