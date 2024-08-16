Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
16:09 792
Президент РФ Владимир Путин посетит 18-19 августа Азербайджан с государственным визитом, сообщает Кремль.
Среди тем переговоров выделяются «вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы».
В сообщении Кремля говорится, что по итогам визита планируется подписать совместное заявление, а также несколько документов.
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