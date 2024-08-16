USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан

новость дополнена 16:09
16:09 792

Президент РФ Владимир Путин посетит 18-19 августа Азербайджан с государственным визитом, сообщает Кремль. 

Среди тем переговоров выделяются «вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы».

В сообщении Кремля говорится, что по итогам визита планируется подписать совместное заявление, а также несколько документов. 

В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 1160
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 12544
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 4460
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 826
Киев обнародовал свое условие России
Киев обнародовал свое условие России обновлено 15:16
15:16 15839
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 3013
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 1923
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 4948
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 5788
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 5314
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7582

ЭТО ВАЖНО

В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 1160
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 12544
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 4460
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 826
Киев обнародовал свое условие России
Киев обнародовал свое условие России обновлено 15:16
15:16 15839
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 3013
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 1923
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 4948
Взрыв в Сумгаите: есть погибший
Взрыв в Сумгаите: есть погибший заявления Генпрокуратуры и МЧС: обновлено 13:23
13:23 5788
Массовое отравление в Азербайджане
Массовое отравление в Азербайджане обновлено 13:00
13:00 5314
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван?
Амирбеков повторил тезисы Ильхама Алиева. Как отреагировал Ереван? наш комментарий
00:59 7582
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться