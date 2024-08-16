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Украинские войска попытались прорваться в Белгород

В Израиле признали: полномасштабная война с Ираном неизбежна

16:14 1725

Полномасштабная война Израиля и Ирана неизбежно начнется, сказала в интервью журналу Newsweek специальный представитель МИД Израиля Флер Хассан-Нахум.

«Это неизбежно», — отметила израильский дипломат.

По ее словам, в этой ситуации США должны «с помощью оборудования, которое есть только у Америки», уничтожить всю инфраструктуру ядерной программы Ирана. «Мы не можем сделать это самостоятельно», — добавила Хассан-Нахум.

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