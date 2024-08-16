Депутаты подрались в парламенте Турции
16:35 1693
В парламенте Турции произошла драка, сообщили местные СМИ.
Согласно информации, в ходе обсуждения вопроса о лишении депутатского мандата Джана Аталая депутат от Рабочей партии Турции Ахмет Ишик оскорбил членов правящей Партии справедливости и развития.
Затем депутаты сошлись в рукопашной. По данным NTV, несколько человек серьезно пострадали. В перерывах персонал парламента вытирал следы крови у трибуны, где парламентарии выяснили отношения.
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