Депутаты подрались в парламенте Турции

В парламенте Турции произошла драка, сообщили местные СМИ.

Согласно информации, в ходе обсуждения вопроса о лишении депутатского мандата Джана Аталая депутат от Рабочей партии Турции Ахмет Ишик оскорбил членов правящей Партии справедливости и развития.

Затем депутаты сошлись в рукопашной. По данным NTV, несколько человек серьезно пострадали. В перерывах персонал парламента вытирал следы крови у трибуны, где парламентарии выяснили отношения.