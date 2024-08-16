Катар предупреждает Иран

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в телефонном разговоре с руководством Ирана призвал Тегеран воздержаться от ответного удара по Израилю во время переговоров по урегулированию в секторе Газа, в которых наметился прогресс. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на два анонимных источника среди дипломатов.

По их информации, катарское руководство полагает, что удар Ирана по Израилю в ходе переговоров может поставить под угрозу подвижки, которых удалось достичь за два дня консультаций в Дохе по урегулированию конфликта в Газе. Источники издания отмечают, что катарский премьер «призвал Иран к деэскалации ситуации и подчеркнул необходимость сохранения спокойной обстановки» на время переговоров. По их словам, глава правительства эмирата также предупредил Тегеран о серьезных последствиях нанесения удара по еврейскому государству в тот момент, когда в ходе консультаций наметился прогресс.

Неназванный израильский чиновник в беседе с изданием также заявил о прогрессе, достигнутом в первый день переговоров по Газе. По его словам, это дало представителям еврейского государства основание продолжать переговоры в Дохе.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что правительство Ирана продолжает обсуждать варианты ответа Израилю на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. По его информации, исламская республика выбирает между массированным ударом по Израилю и проведением «скрытой разведывательной операции».