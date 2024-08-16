USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Военные усиливают защиту Петербурга

17:17 1069

Военные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области усиливают защиту города и акватории Финского залива от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», - сказал Беглов.

Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
18:14 296
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан новость дополнена 16:09
16:09 6504
Катар предупреждает Иран
Катар предупреждает Иран
16:40 2902
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 3035
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 13513
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 8324
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 2069
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области обновлено 16:55
16:55 21522
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 4601
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 2847
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 6556

ЭТО ВАЖНО

Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
18:14 296
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан новость дополнена 16:09
16:09 6504
Катар предупреждает Иран
Катар предупреждает Иран
16:40 2902
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 3035
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 13513
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 8324
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 2069
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области обновлено 16:55
16:55 21522
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 4601
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 2847
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 6556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться