Гиркин прогнозирует из тюрьмы: Украина готовит неожиданный удар

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) назвал наступление Украины в Курской области «отвлекающим маневром».

В письме, которое Гиркин написал в тюрьме, говорится, что украинская армия планирует нанести более крупный удар в направлении Крыма.

«В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар украинцев в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго - главного, в котором они основные задействуют свои резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении», - утверждает Гиркин.