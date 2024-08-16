USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Украинские войска попытались прорваться в Белгород
Новость дня
Украинские войска попытались прорваться в Белгород

Гиркин прогнозирует из тюрьмы: Украина готовит неожиданный удар

17:24 1337

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) назвал наступление Украины в Курской области «отвлекающим маневром».

В письме, которое Гиркин написал в тюрьме, говорится, что украинская армия планирует нанести более крупный удар в направлении Крыма.

«В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар украинцев в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго - главного, в котором они основные задействуют свои резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении», - утверждает Гиркин.

Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
18:14 297
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан новость дополнена 16:09
16:09 6508
Катар предупреждает Иран
Катар предупреждает Иран
16:40 2903
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 3037
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 13514
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 8325
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 2070
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области обновлено 16:55
16:55 21526
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 4602
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 2847
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 6558

ЭТО ВАЖНО

Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
Как непалец пытался попасть в Баку с фальшивым паспортом
18:14 297
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан
Кремль анонсирует: Путин едет в Азербайджан новость дополнена 16:09
16:09 6508
Катар предупреждает Иран
Катар предупреждает Иран
16:40 2903
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
В Маштагинской больнице пациента избили до синяков
15:30 3037
Алиев с новыми кадрами
Алиев с новыми кадрами главная тема; все еще актуально
02:57 13514
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS
Крымский мост атаковали ракетами ATACMS обновлено 15:59; заявление Минобороны РФ
15:59 8325
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
Путин обсудил с Совбезом войну в Украине
15:41 2070
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области
Что происходит с наступлением ВСУ в Курской области обновлено 16:55
16:55 21526
Донецк в огне
Донецк в огне видео
14:39 4602
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
Сколько человек заразились ВИЧ в Азербайджане
14:12 2847
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
Российские войска сливают украинцам информацию о «кадыровцах»
13:37 6558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться