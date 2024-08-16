Пентагон представил новый суперкомпьютер

«Голос Америки» передает, что комплекс будет размещен на базе Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса — исследовательского комплекса в Калифорнии, работающего в рамках структуры Министерства энергетики США.

Суперкомпьютер создан с использованием тех же передовых технологий, что используются для разработки El Capitan — самого мощного суперкомпьютера в мире, введение в эксплуатацию которого ожидается позднее в этом году. Ведомства не назвали технические детали компьютера, за исключением того, что в его работе будет использован процессор MI300A производства компании AMD.

Доступ к новой технологии будет иметь созданная Лаборатория быстрого реагирования (Rapid Response Laboratory, RRL), расположенная рядом с комплексом суперкомпьютера. Сообщается, что на базе RRL исследователи смогут быстро разрабатывать и тестировать новые лекарства и вакцины. Ожидается, что это позволит сократить время разработки медицинских контрмер с нескольких месяцев до нескольких дней.

Пентагон и Национальное управление ядерной безопасности подчеркнули, что система не только поддержит национальную безопасность США, но и будет полезна международным партнерам и исследователям.